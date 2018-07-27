Путин вручит госнаграды и грамоты представителям сборной России 28 июля

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Президент России Владимир Путин вручит государственные награды и почетные грамоты футболистам и шести членам тренерского штаба национальной команды страны по итогам выступления на домашнем чемпионате мира 2018 года, сообщает ТАСС.

Как передает пресс-служба Кремля, церемония пройдет 28 июля в Екатеринбурге.

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На чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила команде Хорватии в серии 11-метровых — 2:2 (3:4 по пенальти).

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признался, что посетил финальный матч мирового первенства только из-за Путина.