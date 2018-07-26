Вратарь «Локомотива» не считает Неймара лидером сборной Бразилии

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Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал игру сборной Бразилии на чемпионате мира — 2018, передает «Спорт-Экспресс».

«Сборная Бразилии провела хороший турнир. Даже с Бельгией сыграла хорошо. Не хватило немного удачи. А еще команде не доставало лидера на поле, который мог бы вдохновить игроков, сказать что-то мотивирующее. Неймар не лидер и никогда им не станет.

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Что касается критики в его адрес за его реакцию на фолы, то это преувеличение с обеих сторон: и Неймара, и прессы. К сожалению, он действует в такой манере. Иногда преувеличивает жесткость этих фолов», — сказал голкипер.

Ранее Тите продлил контракт со сборной Бразилии до 2022 года.