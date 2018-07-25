Защитник сборной Хорватии считает ЧМ-2018 лучшим в истории
Защитник московского «Локомотива» и сборной Хорватии по футболу Ведран Чорлука поделился мнением о прошедшем чемпионате мира — 2018, передает RT.
По мнению Чорлуки, Россия провела лучший ЧМ в истории.
«Хорватский народ просто наслаждается своим счастьем. Россиянам также стоит последовать этому примеру: ведь в их стране прошел лучший в истории чемпионат мира. Это огромный повод для радости», — сказал игрок.
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Сборная Хорватии завоевала серебряные медали мундиаля, в финале проиграв Франции.