Легенда «Реала»: Черышев громко заявил о своем таланте на ЧМ-2018

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Легендарный футболист мадридского «Реала» Мичел Сальгадо поделился мнением о прогрессе полузащитника «Вильярреала» и сборной России по футболу Дениса Черышева, передает газета «Известия».

Сальгадо подчеркнул, что россиянин привлек к себе внимание на трансферное рынке благодаря успешной игре на чемпионате мира — 2018.

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«Я отлично знаю Черышева с самого раннего возраста. Он игрок очень высокой квалификации, и для меня его прорыв неудивителен. Черышев отлично воспользовался домашним чемпионатом мира и громко заявил о своем таланте. Уверен, результаты Черышева на ЧМ поднимут интерес к его персоне на европейской арене», — сказал экс-защитник.

На ЧМ-2018 Черышев забил четыре мяча в пяти матчах.

Ранее отец Черышева прокомментировал интерес «Барселоны» к сыну.