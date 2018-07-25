Экс-наставник сборной Мексики назвал ЧМ-2018 одним из лучших в истории

<img src="//img.gazeta.ru/files3/153/11854153/upload-RIAN_5562077.HR-pic905-895x505-70026.jpg">

Бывший главный тренер мадридского «Атлетико» и сборной Мексики Хавьер Агирре поделился впечатлениями от организации чемпионата мира — 2018, передает газета «Известия».

«Это один из лучших турниров в истории чемпионатов мира. Много волонтеров и просто хороших людей на улицах городов России. Думаю, организация такого уровня — это результат работы, проделанной вашей страной», — сказал специалист.

Реклама

Чемпионат мира — 2018 прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее защитник ЦСКА и сборной Исландии поблагодарил Россию за ЧМ-2018.