Дасаев: для меня тренер года — Семин

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Серебряный призер чемпионата Европы — 1988 бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал попадание главного тренера сборной России Станислава Черчесова в число претендентов на звание «Тренер года» по версии Международной федерации футбола (ФИФА), передает Sport24.

«Что сделал Черчесов, обыграл Саудовскую Аравию и Египет? Ну и что?! Выиграл одну игру с испанцами по пенальти — и все, лучший? Не согласен. А Семин не претендует на лучшего? Для меня тренер года — Семин», — сказал Дасаев.

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Подопечные Черчесова добрались до четвертьфинала чемпионата мира. Московский «Локомотив» под руководством Юрия Семина стал победителем чемпионата России — 2017/18.

Ранее были объявлены претенденты на звание лучшего игрока года по версии ФИФА.