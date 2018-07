Черчесов номинирован на звание тренера года ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) включила в список номинантов на звание тренера года ФИФА наставника сборной России Станислава Черчесова, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы ФИФА, в данном списке также числятся главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан и тренер сборной Франции Дидье Дешам.

Реклама

Полный список номинантов выглядит следующим образом:

Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Станислав Черчесов (сборная России), Златко Далич (сборная Хорватии), Дидье Дешам (сборная Франции), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Роберто Мартинес (сборная Бельгии), Диего Симеоне («Атлетико»), Гарет Саутгейт (сборная Англии), Эрнесто Вальверде («Барселона»), Зинедин Зидан.

Сборная России по футболу во главе с Черчесовым дошла до четвертьфинала чемпионата мира — 2018, где уступила команде Хорватии в серии пенальти.

OFFICIAL | The nominees for #TheBest FIFA Men's Coach 2018:

Massimiliano Allegri

Stanislav Cherchesov

Zlatko Dalic

Didier Deschamps

Pep Guardiola

Jurgen Klopp

Roberto Martinez

Diego Simeone

Gareth Southgate

Ernesto Valverde

Zinedine Zidane



For the period 3 July 2017-15 July 2018 pic.twitter.com/BTD5E48lXh