Игрок сборной Хорватии удивлен выступлением команды России на ЧМ-2018

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Финалист чемпионата мира — 2018 в составе сборной Хорватии и защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука поделился впечатлениями о выступлении национальной команды России на мундиале. Слова игрока приводит RT.

«В первую очередь сборная России удивила отличной игрой и количеством выигранных единоборств. Я с удовольствием наблюдал за действиями футболистов на поле, а также следил за их статистикой. Ребята действительно показали хороший результат и заслужили самую высокую оценку», — подытожил Чорлука.

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Также хорват поделился мнением о трех игроках команды Станислава Черчесова, которые проявили себя наиболее ярко во время мирового первенства. Он назвал имена Александра Головина, Сергея Игнашевича и Игоря Акинфеева.

На ЧМ-2018 сборная России добилась исторического успеха, выйдя в четвертьфинал, где уступила команде Хорватии (2:2 — по итогам основного и дополнительного времени, по пенальти — 3:4).

Ранее сообщалось, что Чорлука женился на участнице «Евровидения-2018».