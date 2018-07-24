Фанаты испортили Месси отдых на пляже

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Футбольные болельщики помешали нападающему «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси провести отдых на испанском острове Форментера, сообщает «Советский спорт».

«Обедали на острове, оказалось одновременно с Лео Месси. Он был инкогнито, а потом народ его опознал. Вот, что было дальше», — рассказал один из российских туристов, находящихся на месте событий и опубликовавший видеозапись, на которой видно, как 31-летний аргентинец пытается скрыться от толпы фанатов.

На чемпионате мира по футболу, который прошел в России, сборная Аргентины дошла до 1/8 финала, где проиграла будущим победителям турнира команде Франции. Месси принял участие в четырех матчах, забив один мяч и сделав две голевые передачи.