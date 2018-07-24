Вице-президент ФИФА одобряет идею продажи пива на стадионах
Вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) и почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением об идее главы Татарстана Рустама Минниханова разрешить продажу пива на стадионах.
«Это один из вариантов, но не основной. Хотя пиво у нас любят. Да и деньги хорошие оно в бюджет того же Татарстана принесло. А регион, понятно, не самый пьющий. Здесь все средства надо использовать, чтобы сохранить для людей комфорт чемпионата мира», – приводит слова Колоскова «Московский комсомолец».
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Чемпионат мира — 2018 прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.