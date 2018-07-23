Зобнин считает себя одним из худших игроков сборной России на ЧМ-2018
Полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Роман Зобнин считает себя одним из худших игроков в составе сборной России на чемпионате мира — 2018, передает Sport24.
«Я себя не считаю одним из лучших, а даже наоборот. Если порассуждать, то хотелось бы сыграть лучше.
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Понятно, что, наверное, я делал много во благо команды, много играл в обороне, но хотелось бы лучше сыграть именно в созидании. Обостряющих моментов у меня было мало. Главное — что удалось сыграть во благо команды, а к себе всегда можно придраться и найти в своей игре недостатки», — сказал Зобнин.