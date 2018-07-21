Неймар объяснил причину своих симуляций
Бразильский нападающий французского «ПСЖ» Неймар объяснил причину своих симуляций, передает Sport24.
«Во время матчей я постоянно страдаю от ударов. Думаете, мне это нравится? Нет, это больно. После игр я в течение четырех-пяти часов прикладываю лед. Если вы не сталкивались с этим, то не поймете.
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Шутки о себе воспринимаю с юмором. Накануне даже опубликовал в инстаграме юмористическое видео с детьми.
Мой футбол построен на дриблинге. Чтобы забить, мне нужно обвести соперника. Но он не даст мне это сделать и сфолит. Очень часто я быстрее и мобильнее соперников. Они бьют меня по ногам. В таких ситуациях должен разбираться судья», — цитирует Неймара Sky Sports.
Бразилия уступила Бельгии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в России.