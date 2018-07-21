<img src="//img.gazeta.ru/files3/677/11828677/RIAN_5579939.HR-pic905-895x505-66566.jpg">

Форвард мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн привез Кубок чемпионата мира по футболу в родной город Макон, сообщает Sport24.

Население Макона составляет всего 34 тысячи человек. Гризманн появился перед толпой местных жителей на балконе здания на одной из площадей города.

Реклама

Сборная Франции выиграла чемпионат мира спустя 20 лет после победы на мундиале 1998 года.

Ранее сообщалось, что Гризманн гордится несостоявшимся трансфером в «Барселону».