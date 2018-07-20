Путина поразила игра сборной России на ЧМ-2018

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Президент Российской Федерации Владимир Путин похвалил сборную России за хорошую игру на чемпионате мира по футболу, передает корреспондент «Газеты.Ru» из Калининграда.

«Отмечу добротную бескомпромиссную игру нашей сборной, подарившую нам радость побед. Большое спасибо Станиславу Черчесову. Хочу поблагодарить весь тренерский штаб и ребят, которые сражались очень достойно. Они поразили нас своей стойкостью и упорством, а также качеством игры. Впереди — Лига наций и Евро-2020», — сказал Путин на заседании по итогам мундиаля.

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Сборная России смогла дойти до четвертьфинала чемпионата мира, уступив хорватам в серии послематчевых пенальти.

Ранее Путин заявил, что Россия может претендовать на проведение летней Олимпиады.