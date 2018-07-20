Путин предложил учредить медаль ЧМ-2018

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Президент России Владимир Путин предложил учредить памятную медаль чемпионата мира по футболу в России и поощрить тех, кто внес вклад в организацию мундиаля, передает корреспондент «Газеты.Ru» из Калининграда.

«Чемпионат мира готовился восемь лет и стал самым масштабным мероприятием в истории России. Успех турнира — объективный, признанный факт. Потребовался труд сотен тысяч людей. Россия подарила миру незабываемый праздник, один из самых ярких, непредсказуемых и результативных турниров. Я считаю необходимым учредить памятную медаль чемпионата мира — 2018 в России и поощрить всех, кто внес большой вклад», — заявил Путин на заседании по итогам мундиаля.

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Чемпионат мира проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Ранее министр спорта России заявил, что трибуны на ЧМ-2018 были заполнены на 98%.