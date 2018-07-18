Членам семей владельцев FAN ID упростят получение виз в Россию

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Официальный представитель МИД Россия Мария Захарова заявила о том, что для родственников владельцев паспорта болельщика (FAN ID) могут упростить порядок выдачи российских виз до конца года, сообщает ТАСС.

«Вместе с тем прорабатывается вопрос о введении упрощенного порядка выдачи виз для указанной категории граждан на основании личных просьб, ходатайств владельцев персонифицированной карты зрителя», — заявила Захарова.

Ранее президент России Путин поддержал идею распространить FAN ID на другие мероприятия.