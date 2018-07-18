Акинфеева и Дзюбу в России считают лучшими игроками ЧМ-2018
Россияне среди лучших футболистов чемпионата мира по футболу назвали голкипера Игоря Акинфеева и нападающего Артема Дзюбу, сообщает ТАСС.
Как отмечает издание, согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Акинфеева назвали лучшим 19% опрошенных, Дзюбу — 13%. Среди зарубежных футболистов больше всего голосов набрали хорват Лука Модрич (5%) и француз Килиан Мбаппе (2%).
Ранее сообщалось, что игроки сборной России выросли в цене после чемпионата мира.