Болельщики потратили 96,6 млрд рублей в Москве во время ЧМ-2018

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Около 4 млн иностранных туристов, которые посетили Москву во время чемпионата мира — 2018, потратили свыше 96,5 млрд рублей, сообщает ТАСС.

«3,8 млн болельщиков посетили чемпионат мира по футболу в Москве. 96,6 млрд рублей составил объем потребления болельщиков в столице. Кроме того, 13,2 млрд рублей составили дополнительные доходы московского бюджета от чемпионата», — сказано в презентационных материалах Московского урбанистического форума, которые иллюстрировали выступление мэра Москвы Сергея Собянина.

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Чемпионат мира в России проходил с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге массово крадут Забивак.