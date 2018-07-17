Экс-игрок сборной Франции назвал Москву «центром мира» во время ЧМ-2018
Бывший нападающий сборной Франции по футболу Давид Трезеге поделился впечатлениями от посещения Москвы во время чемпионата мира — 2018, передает газета «Известия».
«Я был здесь уже три или четыре раза, и всегда этот город оставляет только самые положительные эмоции. Мне очень нравится в столице России, а в период чемпионата мира Москва стала настоящим центром мира. Сюда съехались тысячи болельщиков со всей планеты, и вместе с россиянами они создали незабываемую атмосферу», — сказал легендарный игрок.
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Финал чемпионата мира — 2018 состоялся на столичном стадионе «Лужники», где Франция обыграла Хорватию.