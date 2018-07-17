Эксперт: швейцарских футболистов Шакири и Джаку нужно было дисквалифицировать

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Общественный активист и глава организации Sport of all Янис Кузинс выразил мнение, что швейцарских футболистов Шердана Шакири и Гранита Джаку нужно было дисквалифицировать за политические жесты во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу в России между сборными Сербии и Швейцарии, передает газета «Известия».

«Подобные инциденты недопустимы. Все понимают, что эмоции зашкаливают, но это не должно служить оправданием. Поэтому мы подготовили письмо в ФИФА с просьбой применить более жесткие меры в отношении конкретных лиц. Домагоя Виду необходимо оштрафовать за подобные лозунги», — сказал Янис.

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По его мнению, швейцарцы заслужили более жесткого наказания, нежели Вида.

«В случае с швейцарскими футболистами я считаю, что они должны быть дисквалифицированы на несколько матчей. С их стороны это была очевидная провокация, которая могла усилить раздор между народами и вызвать стычки между болельщиками», — добавил активист.

Чемпионат мира завершился 15 июля встречей между Хорватией и Францией. «Трехцветные» оказались сильнее со счетом 4:2.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию событий во Франции, где жители праздновали победу на чемпионате мира — 2018.

Ранее известный югославский тренер прокомментировал выход сборной Хорватии в финал ЧМ-2018.