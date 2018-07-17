СМИ: Канте играл в финале ЧМ-2018 с больным желудком

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Полузащитник сборной Франции и лондонского «Челси» Н'Голо Канте играл в финале чемпионата мира по футболу в России с больным желудком, сообщает «Советский спорт».

Перед матчем у Канте был обнаружен гастроэнтерит, но наставник национальной команды Франции Дидье Дешам принял решение выпустить опорного хавбека в стартовом составе.

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Канте был заменен на 55-й минуте матча.

Французы обыграли хорватов со счетом 4:2 и стали чемпионами мира.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию событий во Франции, где жители праздновали победу на чемпионате мира — 2018.

Ранее сборная Франции прибыла на Елисейские поля для празднования победы на ЧМ-2018.