СМИ: Канте играл в финале ЧМ-2018 с больным желудком
Полузащитник сборной Франции и лондонского «Челси» Н'Голо Канте играл в финале чемпионата мира по футболу в России с больным желудком, сообщает «Советский спорт».
Перед матчем у Канте был обнаружен гастроэнтерит, но наставник национальной команды Франции Дидье Дешам принял решение выпустить опорного хавбека в стартовом составе.
Реклама
Канте был заменен на 55-й минуте матча.
Французы обыграли хорватов со счетом 4:2 и стали чемпионами мира.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию событий во Франции, где жители праздновали победу на чемпионате мира — 2018.
Ранее сборная Франции прибыла на Елисейские поля для празднования победы на ЧМ-2018.