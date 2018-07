В Лондоне переименовали станцию метро в честь наставника сборной Англии

Одну из станций метрополитена в Лондоне временно переименовали в честь наставника сборной Англии по футболу Гарета Саутгейта, сообщает «Советский спорт».

Как информирует официальный аккаунт транспорта Лондона в твиттере, станция метро Southgate временно будет называться Gareth Southgate.

Реклама

«Гарет Саутгейт, спасибо за это незабываемое путешествие. «Южные ворота» теперь твои», — говорится в сообщении.

Сборная Англии по футболу под руководством Саутгейта дошла до полуфинала чемпионата мира — 2018. В матче за третье место мундиаля «три льва» уступили команде Бельгии.

Ранее сообщалось, что станции метро в Париже переименовали в честь победы сборной Франции на ЧМ.

Next stop - Gareth Southgate! To celebrate the achievements of the @england men's football team this summer, TfL & @VisaUK have temporarily renamed Southgate station on the @piccadillyline. Why not come down and post a #SouthgateSelfie pic.twitter.com/n8tR70qitd