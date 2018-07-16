Трамп поздравил Путина с проведением «великолепного» ЧМ
Во время встречи в Хельсинки американский лидер Дональд Трамп поздравил российского коллегу Владимира Путина с проведением великолепного чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
По словам Трампа, это был один из лучших чемпионатов мира, который когда-либо проводился. Американский президент рассказал, что посмотрел финальный матч между Францией и Хорватией, а также видел несколько других матчей.
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Ранее сообщалось, что Путин и Трамп начали встречу в Хельсинки.
Как проходит саммит, уже названный СМИ историческим, рассказывает «Газета.Ru» в режиме онлайн.