Путин назвал число отраженных кибератак на Россию во время ЧМ-2018

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Президент России Владимир Путин заявил, что во время чемпионата мира 2018 года спецслужбы отразили почти 25 млн кибератак на информационную инфраструктуру страны.

«В период чемпионата мира нейтрализовано почти 25 млн кибератак и иных преступных воздействий на информационную инфраструктуру России, так или иначе связанную с проведением чемпионата мира по футболу», — цитирует Путина ТАСС.

Ранее президент России заявил, что страна успешно провела у себя чемпионат мир по футболу 2018 года.