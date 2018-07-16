Вратарь сборной Франции установил уникальное достижение за национальную команду

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Вратарь сборной Франции Альфонс Ареола стал первым в истории футболистом «трехцветных», который не дебютировал за национальную команду, однако стал чемпионом мира, сообщает «Матч ТВ».

Также в составе сборной Франции не выходил на поле в матчах мундиаля Адиль Рами, однако у него 35 игр за национальную команду.

Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Финальный матч между сборными Франции и Хорватии состоялся в Москве на стадионе «Лужники». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «трехцветных». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.