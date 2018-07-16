Игрок сборной Франции повторил достижение Роберто Карлоса и Хедиры

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Защитник сборной Франции и мадридского «Реала» Рафаэль Варан стал четвертым игроком в истории футбола, которому удалось завоевать трофеи Лиги чемпионов и чемпионата мира в одном сезоне, сообщает «Советский спорт».

Данное достижение ранее устанавливали французу Кристиану Карембе в 1998 году, бразильцу Роберто Карлосу в 2002-м и немцу Сами Хедире в 2014-м.

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Отмечается, что все футболисты становились победителями Лиги чемпионов в составе «Реала».

Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Финальный матч между сборными Франции и Хорватии состоялся в Москве на стадионе «Лужники». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «трехцветных». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.