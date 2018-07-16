ЧМ-2018 установил рекорд по количеству поздних победных мячей

<img src="//img.gazeta.ru/files3/81/11824081/upload-RIAN_5574314.HR-pic905-895x505-68216.jpg">

В девяти встречах чемпионата мира 2018 года победные мячи были забиты на 90-й минуте, в компенсированное или в дополнительное время, сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что по этому показателю мундиаль в России установил рекорд.

Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Финальный матч между сборными Франции и Хорватии состоялся в Москве на стадионе «Лужники». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «трехцветных». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Франции Оливье Жиру не нанес ни одного удара в створ ворот соперников на чемпионате мира 2018 года.