Игрок сборной Франции посвятил победу на ЧМ-2018 жертвам терактов

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Полузащитник сборной Франции Блез Матюиди посвятил победу на чемпионате мира 2018 года жертвам терактов.

«Мы заслужили эту победу, на пути к финалу нам не всегда было легко, однако мы выдержали. Я горд за себя, за команду и, конечно же, за страну, которая пережила очень сложные моменты в последние годы.

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Я хочу посвятить эту победу всем жертвам террористических атак, это и их победа тоже. Сегодня мы смогли объединить народ, надеюсь, мы продолжим в том же духе», — цитирует Матюиди ТАСС.

13 ноября 2015 года в Париже в результате взрывов и расстрелов погибли 130 человек. 14 июля 2016 года в Ницце грузовик наехал на толпу людей. Жертвами теракта стали 86 человек.

Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Финальный матч между сборными Франции и Хорватии состоялся в Москве на стадионе «Лужники». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «трехцветных». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.