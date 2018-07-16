Игрок сборной Хорватии Манджукич повторил достижение Пушкаша и Зидана

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Нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич стал пятым игроком в истории футбола, которому удалось забить мячи в финалах Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов) и чемпионата мира, сообщает «Советский спорт».

В финале Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и мадридским «Реалом» (1:4) Манджукич забил единственный мяч в составе итальянского клуба. В решающем матче чемпионата мира Франция — Хорватия (4:2), который состоялся в Москве на стадионе «Лужники», Манджукич стал автором второго гола в ворота французов.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Отмечается, что подобное достижение ранее устанавливали венгры Ференц Пушкаш и Золтан Цибор, немец Герд Мюллер и француз Зинедин Зидан.