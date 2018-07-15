Наставник сборной Франции высказал мнение об организации ЧМ-2018

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Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам поделился своим мнением об организации чемпионата мира — 2018, передает RT.

«Это был прекрасный чемпионат мира, организован был здорово, невзирая на некоторые сложности. Россия много сделала за последние четыре года, колоссальная работа была проведена, стадионы заполнены, была атмосфера футбольного праздника. Большая честь и удовольствие играть здесь», — сказал специалист.

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Чемпионат мира — 2018 прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Сборная Франции в финале ЧМ-2018 обыграла хорватов со счетом 4:2. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее Антуан Гризманн рассказал о секрете успеха Франции на ЧМ-2018.