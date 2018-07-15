Гризманн рассказал о секрете успеха Франции на ЧМ-2018

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Нападающий сборной Франции по футболу Антуан Гризманн прокомментировал победу своей команды в финале чемпионата мира — 2018 над Хорватией, передает ТАСС.

Французы обыграли хорватов со счетом 4:2 и стали чемпионами мира. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этого поединка.

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Гризманн отметил, что достичь победы «трехцветным» помогло поражение в финале домашнего чемпионата Европы в 2016 году.

«Думаю, что то поражение пошло нам на пользу. Не много игроков с того турнира сейчас в команде, многие их заменили и прекрасно себя показали. Мы хорошо работали, как одна команда. Тренер прекрасно «читал» всех соперников, и я горжусь быть частью этой команды», — заявил форвард.

Ранее сообщалось, что Гризманн признан лучшим игроком финала ЧМ-2018.