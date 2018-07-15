Глава МОК: мир очарован радушием россиян во время футбольного форума‍

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах побеседовал с президентом России Владимиром Путиным во время своего визита на финал чемпионата мира — 2018, передает ТАСС.

Бах отметил радушную обстановку во время мундиаля в России.

«Я считаю, что тот теплый прием, который оказало российское население иностранным гостям, изменил многие оценки, которые можно было слышать в различных странах. Он доказал, что Россия является радушной хозяйкой», — заявил глава МОК.

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При этом российский лидер выразил надежду, что стране удастся повторить успех проведения крупных спортивных турниров.

«Я надеюсь, нам удалось повторить успех проведения крупных международных спортивных соревнований, которые мы продемонстрировали при организации Олимпийских игр в Сочи», — заявил он.

В свою очередь Бах поздравил Путина с организацией ЧМ-2018.

«Россия в очередной раз продемонстрировала выдающиеся организаторские способности, способность создавать великолепные мероприятия», — заключил он.

Чемпионат мира — 2018 прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее сообщалось, что сборная Франции обыграла Хорватию и стала чемпионом мира — 2018.