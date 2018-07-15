В матче Франция — Хорватия забит первый автогол в истории финалов ЧМ

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Нападающий сборной Хорватии по футболу Марио Манджукич стал автором первого автогола в истории финалов чемпионата мира, сообщает «Советский спорт».

В первом тайме матча Франция — Хорватия форвард «шашечных» неудачно сыграл головой при подаче со штрафного и срезал мяч в сетку собственных ворот.

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Таким образом, Манджукич стал первым футболистом, которому удалось отличиться автоголом в финале ЧМ.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию этого поединка.