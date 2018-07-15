Кричавшего «Слава Украине» хорвата освистали перед финалом ЧМ-2018
В «Лужниках» перед финальным матчем чемпионата мира — 2018 освистали защитника сборной Хорватии Домагоя Виду, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
В это время сам футболист находился на поле, разминаясь вместе со своими партнерами.
Таким образом болельщики выразили свою реакцию на скандал с участием Виды, когда тот после победы над сборной России в видеообращении произнес политический лозунг «Слава Украине».
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Матч Франция — Хорватия начнется в 18:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее стали известны стартовые составы Франции и Хорватии на финал ЧМ-2018.