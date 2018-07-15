Кричавшего «Слава Украине» хорвата освистали перед финалом ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/227/11834227/RIAN_5587728.HR-pic905-895x505-78118.jpg">

В «Лужниках» перед финальным матчем чемпионата мира — 2018 освистали защитника сборной Хорватии Домагоя Виду, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

В это время сам футболист находился на поле, разминаясь вместе со своими партнерами.

Таким образом болельщики выразили свою реакцию на скандал с участием Виды, когда тот после победы над сборной России в видеообращении произнес политический лозунг «Слава Украине».

Реклама

Матч Франция — Хорватия начнется в 18:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее стали известны стартовые составы Франции и Хорватии на финал ЧМ-2018.