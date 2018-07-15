Мутко: ЧМ позволил россиянам прочувствовать уникальность своей страны

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Чемпионат мира по футболу 2018 года помог россиянам прочувствовать уникальность и дружелюбие своей страны. Об этом заявил вице-премьер России, председатель координационного совета при правительстве России по подготовке и проведению чемпионата мира Виталий Мутко.

«Чемпионат удался, он прошел на высоком уровне, и это уже сложно изменить — это мнение людей, побывавших в нашей стране.

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Но не менее важно, что россияне благодаря этому чемпионату прочувствовали свою уникальность, открытость и дружелюбие. Сейчас всех нас можно поздравить с большим футбольным праздником», — цитирует Мутко ТАСС.

Также чиновник отметил, что успешное проведение мирового первенства является результатом работы миллионов людей.

«Люди в восторге от пребывания в России, это результат труда миллионов людей, может и незаметных на первый взгляд, — служб безопасности, волонтеров, стюардов, транспортных служб. Замечательно отработали все города, мы приобрели бесценный опыт. Это — общий успех», — подчеркнул он.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию самых интересных событий последнего игрового дня мундиаля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о гордости прошедшего в России мирового первенства.