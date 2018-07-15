Моуринью: игроки сборной России представили свою страну в лучшем виде

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Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал выступление сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира 2018 года. Слова специалиста приводит RT.

«В начале турнира очень многие были скептически настроены по поводу выступления команды, однако я был уверен, что подопечные Станислава Черчесова выйдут из группы. И они это сделали.

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Игроки представили свою страну в лучшем виде, продемонстрировали потенциал и покинули соревнования с высоко поднятой головой», — сказал Моуринью.

Также специалист отметил, что Россия организовала прекрасный турнир.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию самых интересных событий последнего игрового дня мундиаля.

Ранее Моуринью рассказал о самом ярком для себя моменте чемпионата мира — 2018.