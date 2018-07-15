Экс-генсек РФС: не поставил бы свои деньги на Францию в финале ЧМ
Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев в интервью «Газете.Ru» прокомментировал точку зрения о том, что сборная Хорватии является аутсайдером финального матча чемпионата мира — 2018.
«Так считают, прежде всего, букмекеры, и у них есть свои аргументы. Хорваты сыграли несколько сложных матчей в плей-офф, и силы не беспредельны. Провести три игры с дополнительным временем — это очень непросто.
К тому же у Франции более длинная скамейка, и путь к финалу у них получился несколько легче. Так что резон в рассуждениях об аутсайдере встречи есть.
Златко Далич возглавил Хорватию перед стыковыми матчами отборочного турнира и провел ее дальше без поражений. Так что я бы не поставил свободные деньги именно на Францию», — сказал Воробьев.
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