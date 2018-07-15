Газзаев: ЧМ-2018 по футболу в России прошел в идеальных условиях

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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев рассказал об итогах чемпионата мира — 2018 в России.

«Чемпионат мира прошел в идеальных условиях. Очень сожалею, что сегодня он завершается — хотел бы, чтобы он продолжался еще месяц. Он стал выдающимся за счет выступления нашей сборной, за счет того, что на чемпионат мира приехали миллионы болельщиков и увидели нашу страну», — цитирует Газзаева «РИА Новости».

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Также Газзаев отметил, что проведение мирового первенства дало стране великолепную спортивную инфраструктуру.

«Очень много объектов социальной значимости — гостиницы, дороги, аэропорты, в некоторых городах провели метро. Сотни тысяч людей получили рабочие места», — добавил Газзаев.

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