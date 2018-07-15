Опрос показал, кого будут поддерживать россияне в финале ЧМ-2018

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Стало известно, кого будут поддерживать россияне в финальном матче чемпионата мира — 2018 между сборными Хорватии и Франции. Об этом сообщает ТАСС.

«В предстоящем матче треть опрошенных (35%) будут болеть за сборную Хорватии, а 31% россиян — за команду Франции.

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При этом, по мнению 41% респондентов, чемпионский титул завоюет Франция, еще 39% считают, что выиграет Хорватия», — говорится в сообщении пресс-службы Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Финал мирового первенства состоится 15 июля в 18:00 по московскому времени на столичном стадионе «Лужники».

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что в московском метро покажут прямую трансляцию финала мундиаля.