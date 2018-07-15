Вице-президент РФС: сборная Хорватии может сотворить историю в финале ЧМ-2018
Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян поделился мнением о предстоящем финальном матче чемпионата мира — 2018 между сборными Франции и Хорватии. Слова функционера приводит ТАСС.
«Если говорить о фаворите финала чемпионата мира по футболу, то некоторое преимущество имеет сборная Франции, так как у них на стадии плей-офф не было матчей с дополнительным временем, тогда как хорваты все матчи этой стадии отыграли с ним.
Вопрос заключается в том, хватит ли сборной Хорватии времени для восстановления к финальному матчу. На мой взгляд, хорватам по силам сотворить историю», — сказал Симонян.
Он также отметил, что национальная команда Франции имеет небольшое преимущество нах хорватами.
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