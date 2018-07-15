Голкипер сборной Бельгии похвалил организацию ЧМ-2018

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Голкипер сборной Бельгии Кун Кастельс похвалил организацию чемпионата мира по футболу в России, передает газета «Известия».

«Организация очень хорошая. Отличный сервис, очень комфортабельные условия для проживания и тренировок. Ни в одном из городов, в которых мы играли, не было ни одной организационной проблемы. Россия может гордиться тем, как провела этот чемпионат мира», — заключил Кастельс.

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Турнир завершится 15 июля матчем между сборными Хорватии и Франции на стадионе «Лужники».

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.

Ранее главный тренер сборной Англии высоко оценил уровень организации ЧМ-2018.