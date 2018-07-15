Вратарь сборной Бельгии прокомментировал победу над Англией на ЧМ-2018
Вратарь сборной Бельгии Кун Кастельс прокомментировал победу над Англией в матче за третье место чемпионата мира по футболу, передает газета «Известия».
«Мы сумели показать свою игру, не отходя от того стиля, который нам прививал тренер и которого мы придерживались на протяжении всего турнира. К сожалению, не получилось использовать все возможности для взятия ворот сборной Англии, но хорошо, что двух забитых голов хватило для победы», — сказал Кастельс.
Реклама
Бельгия обыграла Англию со счетом 2:0.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.
Ранее Петер Шмейхель заявил, что матч Бельгия — Англия был худшим на групповом этапе ЧМ-2018.