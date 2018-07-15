Моуринью: у сборной Англии есть будущее
Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо заявил, что у сборной Англии есть будущее, передает RT.
«Команда, которая проигрывает в матче за третье место, уезжает домой после двух поражений. Но Англия привезет домой команду, у которой есть будущее. Безусловно, несколько игроков не смогут сыграть на следующем мундиале, но большинство останется. В Катаре Англия может выступить еще лучше, у нее есть все для этого», — сказал Моуринью.
По мнению португальца, у многих других команд нет подобных перспектив.
«Непонятно, что станет с хорватами. То же самое и у Португалии. Криштиану Роналду вряд ли сыграет в Катаре, а судьба команды не ясна. У Англии есть все необходимые факторы для того, чтобы смотреть в будущее с оптимизмом. Не нужно увлекаться критикой», — добавил Моуринью.
Подопечные Гарета Саутгейта уступили сборной Бельгии в матче за третье место чемпионата мира со счетом 0:2.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.