Президент ФИФА поблагодарил Россию за ЧМ-2018

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поблагодарил Россию за проведение чемпионата мира по футболу, передает «Советский спорт».

«Этот турнир показал, что Россия является футбольной страной. Спасибо, Россия, за проведение лучшего в истории чемпионата мира», — сказал Инфантино на гала-концерте в Большом театре, который был посвящен закрытию чемпионата мира по футболу.

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Также Инфантино заявил, что мунидаль изменил представление о стране в других государствах.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня чемпионата мира.

Ранее российский тренер поделился ожиданиями от финала ЧМ-2018.