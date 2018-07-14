Британский журналист сожалеет об искаженном образе России

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Журналист газеты Guardian Шон Уокер заявил, что британские СМИ немного исказили образ России перед чемпионатом мира 2018 года, сообщает ТАСС.

«Я видел, как город и страна меняются до неузнаваемости. Я говорил всем болельщикам, которые собирались приехать, что они задержатся тут надолго.

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Однако после того, когда слышишь о том, что люди нервничают перед поездкой в Россию, задумываешься, могли ли иностранные журналисты лучше рассказать об этой стране», — пишет Уокер, работавший десять лет специальным корреспондентом в Москве.

Журналист сожалеет, что из-за негативного образа России на турнир приехало мало английских болельщиков.

«Значит ли это, что британские СМИ ошибались по поводу России? Ну, может быть, немного», — добавил Уокер.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.

Ранее иностранные болельщики рассказали о стереотипах о России.