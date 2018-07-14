Британский журналист сожалеет об искаженном образе России
Журналист газеты Guardian Шон Уокер заявил, что британские СМИ немного исказили образ России перед чемпионатом мира 2018 года, сообщает ТАСС.
«Я видел, как город и страна меняются до неузнаваемости. Я говорил всем болельщикам, которые собирались приехать, что они задержатся тут надолго.
Однако после того, когда слышишь о том, что люди нервничают перед поездкой в Россию, задумываешься, могли ли иностранные журналисты лучше рассказать об этой стране», — пишет Уокер, работавший десять лет специальным корреспондентом в Москве.
Журналист сожалеет, что из-за негативного образа России на турнир приехало мало английских болельщиков.
«Значит ли это, что британские СМИ ошибались по поводу России? Ну, может быть, немного», — добавил Уокер.
Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.
Ранее иностранные болельщики рассказали о стереотипах о России.