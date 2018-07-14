Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» поделился мнением о ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/269/10611269/RIAN_02989801.HR.ru__1_-pic905-895x505-84503.jpg">

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин подвел итоги чемпионата мира 2018 года.

«Турнир получился необыкновенно интересным. Было много рекордов, беспрецедентных цифр. По нашим ощущениям, чемпионат мира прошел успешно как внутри стадионов, так и за их пределами. Нас приятно удивила заполняемость арен — она составила 98%.

Реклама

Завтра мы приблизимся к отметке 3 млн проданных билетов. Почти ни разу не было незаполненного стадиона. Мы показали, что мы страна, которая любит футбол», — цитирует Сорокина ТАСС.

Также гендиректор высоко оценил игру сборной России на турнире.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.