Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» поделился мнением о ЧМ-2018
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин подвел итоги чемпионата мира 2018 года.
«Турнир получился необыкновенно интересным. Было много рекордов, беспрецедентных цифр. По нашим ощущениям, чемпионат мира прошел успешно как внутри стадионов, так и за их пределами. Нас приятно удивила заполняемость арен — она составила 98%.
Реклама
Завтра мы приблизимся к отметке 3 млн проданных билетов. Почти ни разу не было незаполненного стадиона. Мы показали, что мы страна, которая любит футбол», — цитирует Сорокина ТАСС.
Также гендиректор высоко оценил игру сборной России на турнире.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.