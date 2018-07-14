Сорокин рассказал об экономическом эффекте от ЧМ-2018 по футболу

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Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил об ожидаемом экономическом эффекте от чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Экономический эффект от чемпионата мира будет, у нас было исследование на эту тему с точными подсчетами.

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Мы надеемся, что отрасль туризма испытает настоящий бум. Многие гости изъявляют желание вернуться в Россию, болельщики оставались в стране даже после вылета их сборных», — сказал Сорокин.

Также функционер отметил, что созданная инфраструктура не была нацелена только на проведение чемпионата мира, она уже стояла в планах.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит церемонию закрытия чемпионата мира по футболу 2018 года и посмотрит финальный матч между сборными командами Франции и Хорватии.