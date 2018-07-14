Булыкин: Англия вернулась в ранг топ-сборных и готова бороться за высокие места

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Известный футболист Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» прокомментировал успехи сборных Бельгии и Англии на чемпионате мира — 2018.

«Молодежь Бельгии подросла и доказала, что у них команда, которая может достойно выступать на больших турнирах. Думаю, что на будущем чемпионате Европы они будут грозной силой. Что касается Англии, то они привели в порядок свою сборную. Их работа не прошла даром: появляется молодежь и новые футболисты.

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Англия вернулась в ранг топ-сборных, и этим результатом показала, что готова бороться за самые высокие места», — сказал Булыкин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.

Ранее эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной Бельгии над командой Англии в матче за третье место чемпионата мира по футболу — 2018.