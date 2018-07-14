Карлос: поговорю с Пересом о трансфере Дзюбы в «Реал»

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Чемпион мира в составе сборной Бразилии Роберто Карлос прокомментировал игру футболистов сборной России. Об этом сообщает Sport24.

«Все игроки вашей сборной быстро прогрессируют. Дзюба, Дзагоев, Смолов — все они достигли высокой планки качества. Я бы поговорил с президентом «Реала» Флорентино Пересом по поводу их трансфера в мадридский клуб», — сказал Карлос.

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Также бывший футболист выразил сожаление по поводу раннего вылета сборной Бразилии с чемпионата мира — 2018.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.

Ранее сообщалось, что валлийский футбольный клуб «Кардифф Сити» хочет взять в аренду нападающего сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбу.