Модрич считает возможную победу на ЧМ-2018 важнее звания лучшего футболиста
Капитан сборной Хорватии по футболу Лука Модрич заявил о важности завоевания титула вместе с национальной командой. Об этом сообщает ТАСС.
«Я несколько раз повторял, что сосредоточен на успехе национальной сборной. Когда говорят о том, что я могу получить «Золотой мяч», то мне, конечно, приятно.
Но прежде всего я хочу, чтобы победила моя команда, даст бог, мы выиграем чемпионат. Я стремлюсь к успеху национальной сборной, а не к индивидуальным достижениям», — сказал Модрич.
Также футболист назвал попадание в финал мирового первенства результатом работы главного тренера команды Златко Далича.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.
Ранее Модрич поделился ожиданиями от финала чемпионата мира по футболу в России, в котором его команда сыграет против Франции.