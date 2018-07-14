Модрич считает возможную победу на ЧМ-2018 важнее звания лучшего футболиста

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Капитан сборной Хорватии по футболу Лука Модрич заявил о важности завоевания титула вместе с национальной командой. Об этом сообщает ТАСС.

«Я несколько раз повторял, что сосредоточен на успехе национальной сборной. Когда говорят о том, что я могу получить «Золотой мяч», то мне, конечно, приятно.

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Но прежде всего я хочу, чтобы победила моя команда, даст бог, мы выиграем чемпионат. Я стремлюсь к успеху национальной сборной, а не к индивидуальным достижениям», — сказал Модрич.

Также футболист назвал попадание в финал мирового первенства результатом работы главного тренера команды Златко Далича.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.

Ранее Модрич поделился ожиданиями от финала чемпионата мира по футболу в России, в котором его команда сыграет против Франции.